Ликбез по цветочному этикету. Как правильно подбирать и дарить букеты

Преподносить цветы в качестве подарка давно уже стало традицией во многих культурах. Трудно представить себе такой повод, где они будут смотреться неуместно. Букет может стать прекрасной альтернативой дорогому подарку или же наоборот дополнить его. Преимуществом такого презента является огромный выбор композиций из цветов и украшений.

Подарок в виде букета может многое сказать о вашем отношении к человеку, которому он адресован. Например, если вы хотите выразить своё уважение, то подарить его стоит лично. Цветы с доставкой отлично подойдут, если нужно просто оказать человеку своё внимание.

Краткий экскурс в цветочный этикет

По правилам этикета обёрточную бумагу перед вручением букета нужно снять, потому что она не несёт декоративного характера. Цветы, предназначенные для торжества, должны быть видны в руках дарящего: он ни в коем случае не должен быть опущен вниз или находиться за спиной. Если же вы решили передать букет с курьером, то по правилам этикета стоит позаботиться и о письме для получателя. Когда виновником торжества является мужчина, цветы стоит преподнести в качестве подарка для его супруги. А если вы идёте на торжество парой, то нести их должна дама, а в момент поздравления дарить мужчина.

Правила составления букета

В России принято дарить нечетное количество цветов, а букеты с четным количеством означают скорбь и траур. Головки бутонов в композиции стоит располагать в разных осях направления, а если стебли имеют шипы, то их не должно быть видно.

При составлении композиции стоит учитывать предпочтения человека, которому они адресованы. Также стоит заранее узнать нет ли у получателя аллергии на конкретные цветы. В остальном, подобрать подходящее сочетание и выбрать недорогие цветы с доставкой поможет флорист, ведь он намного лучше разбирается в этом.

Кому какие цветы дарить

Если вы дарите цветы такому близкому человеку, как мама или бабушка, то стоит ориентироваться на их предпочтения. Отлично подойдут букеты из ярких роз, пионов, лилий, тюльпанов или хризантем. Последние простоят в вазе немного дольше. Также отлично подойдут композиции в корзинке, а если ваша мама или бабушка любит домашние растения, то цветок в горшке станет хорошим подарком.

Букет в подарок для папы или мужа должен быть статным и мужественным. В подборе такой композиции стоит обратить внимание на тёмные оттенки. Это могут быть фиолетовые астры или синие ирисы. Также отлично впишутся каллы, герберы, нарциссы или дельфиниумы. В оформлении такого подарка стоит сделать акцент на контрастных деталях.

Каталог интернет-магазина Flomarket содержит огромное количество роз с доставкой по всей России. В любом случае самым важным является не те цветы, на которых вы остановитесь, а само внимание, оказанное получателю. Но если при составлении композиции вы учтёте правила этикета, то процесс получения подарка от вас станет ещё приятней.