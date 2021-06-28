Израиль откажется от 2G и 3G интернета к 2025 году

Переход на 5G вынуждает Израиль отдавать преимущество передовой технологи, а не устаревшим 2G и 3G.

По мере того как Израиль движется к стандартам сотового Интернета пятого поколения ( 5G ), министерство связи начинает поэтапно отказываться от сетей второго и третьего поколения.

Эти сети будут отключены к концу 2025 года, сообщило министерство в воскресенье, в соответствии с аналогичными шагами, предпринимаемыми операторами сотовой связи во многих странах мира.

Согласно графику министерства, импорт мобильных устройств, поддерживающих только старые сети, будет запрещен с 1 января следующего года, а год спустя новые устройства, поддерживающие только старые технологии, включая автомобильные устройства громкой связи и оконечное оборудование M2M, не смогут подключаться к сети. Однако существующие клиенты 2G и 3G по-прежнему смогут пользоваться услугами.

В конце 2025 года мобильные операторы прекратят использование старых технологий.

«Мы ведем Государство Израиль к новой эре в области инфраструктуры связи», — сказал министр связи Йоаз Хендель. «Этот шаг необходим для того, чтобы стать ведущей страной. Во всем мире старые технологии уходят на второй, чтобы освободить частоты вещания, которые являются ограниченным ресурсом, в пользу передовых технологий. Этот процесс будет постепенным и позволит тем, кто в этом нуждается, внести необходимые технологические изменения».