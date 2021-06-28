 

 
«  
  »

Израиль откажется от 2G и 3G интернета к 2025 году

Переход на 5G вынуждает Израиль отдавать преимущество передовой технологи, а не устаревшим 2G и 3G.

По мере того как Израиль движется к стандартам сотового Интернета пятого поколения ( 5G ), министерство связи начинает поэтапно отказываться от сетей второго и третьего поколения.

Эти сети будут отключены к концу 2025 года, сообщило министерство в воскресенье, в соответствии с аналогичными шагами, предпринимаемыми операторами сотовой связи во многих странах мира.

Согласно графику министерства, импорт мобильных устройств, поддерживающих только старые сети, будет запрещен с 1 января следующего года, а год спустя новые устройства, поддерживающие только старые технологии, включая автомобильные устройства громкой связи и оконечное оборудование M2M, не смогут подключаться к сети. Однако существующие клиенты 2G и 3G по-прежнему смогут пользоваться услугами.

В конце 2025 года мобильные операторы прекратят использование старых технологий.

«Мы ведем Государство Израиль к новой эре в области инфраструктуры связи», — сказал министр связи Йоаз Хендель. «Этот шаг необходим для того, чтобы стать ведущей страной. Во всем мире старые технологии уходят на второй, чтобы освободить частоты вещания, которые являются ограниченным ресурсом, в пользу передовых технологий. Этот процесс будет постепенным и позволит тем, кто в этом нуждается, внести необходимые технологические изменения».

28 июня, 2021 | Category: Израиль, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  