Германия хочет закрыть ЕС для туристов из Британии

Власти Германии намерены предложить внести Британию в список стран, «вызывающих обеспокоенность» в связи с коронавирусом, и запретить въезд в ЕС британским туристам вне зависимости от того, есть ли у них прививка.

С соответствующей идеей канцлер ФРГ Ангела Меркель собирается выступить на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы 28 июня, пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

Обеспокоенность немецких властей вызвало распространение в Британии дельта-варианта коронавируса. При этом, как отмечает газета, против этой инициативы собираются выступить Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия. Как заявил источник в британском правительстве, многие страны ЕС «считают, что это должно быть их решение, а не решение Берлина».

В Британии зарегистрировано 4,7 случаев коронавируса. На данный момент курс вакцинации завершили 32,4 млн жителей страны.