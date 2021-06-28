В целом Форсаж 9: Неудержимая сага уже собрал в прокате почти 400 миллионов долларов, из них более 200 миллионов — в Китае, где фильм дебютировал 21 мая.

Американский боевик режиссера Джастина Лина Форсаж 9 за три дня проката в США собрал рекордные 70 миллионов долларов, это самый успешный кинотеатральный релиз в Соединенных Штатах с начала пандемии, пишет CNN.

В Штатах лента вышла на экраны 25 июня, в настоящее время фильм показывают одновременно в 4 179 кинотеатрах.

В целом Форсаж 9: Безудержная сага уже собрал в прокате почти 400 миллионов долларов, из них более 200 миллионов — в Китае, где фильм дебютировал 21 мая. В общем фильм полностью окупил свой 200-миллионный бюджет.

В Украине Форсаж 9 вышел в прокат 17 июня.