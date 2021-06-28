Дэйв Батиста «напрашивается» в Star Trek

Дэйв Батиста, который еще недавно был успешным рестлером, после успеха в фильме «Стражи Галактики» решил, что теперь его призвание — актерство. Батиста снялся в «Армии мертвецов» Зака Снайдера, а также очень хочет попасть в «Форсаж».

Кроме того, Батиста пробудил в себе талант продюсера. Он подал идею снять аналог «Неудержимых», но про рестлеров. На экране рядом с собой он хочет видеть Дуэйна Джонсона и Джона Сину.

Теперь же Батиста «напрашивается» во франшизу Star Trek. В своем Twitter актер намекнул на то, что он просто рожден для роли представителя агрессивной внеземной цивилизации.

«Я родился клингоном. Просто говорю», — «тонко» намекает актер на желаемую роль.

На данный момент будущее франшизы Star Trek туманно. Сериалы утратили популярность, а на больших экранах ленты появляются редко. Грамотный перезапуск, возможно даже с Батистой, мог бы наладить дела.