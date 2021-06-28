Белый дом готовит антимонопольный указ

Белый дом работает над антимонопольным указом, обязывающим государственные учреждения учитывать, как их решения повлияют на конкуренцию в отрасли, сообщили два знакомых с ситуацией источника.

В Палате представителей в настоящий момент рассматривается масштабная антимонопольная инициатива, направленная на сдерживание влияния крупных технологических компаний, таких как Facebook, Alphabet, Google, Amazon и Apple, а также на предотвращение корпоративной консолидации.

Один из источников назвал указ «хорошо разработанным» и сказал, что он основан на докладе Совета экономических советников Белого дома за 2016 год. Оба источника сообщили, что над инициативой работают бывшие чиновники администрации Обамы, которые теперь вошли в команду президента Байдена.

По словам источников, решение о том, когда будет опубликован указ и произойдет ли это вообще, пока не принято.

Представитель Белого дома Эмили Саймонс отказалась раскрыть конкретные детали инициативы, но сказала, что президент еще во время предвыборной кампании ясно дал понять, что он хочет развивать конкуренцию в американской экономике.

«В настоящее время нет окончательного решения по каким-либо действиям», – сказала она.

Белый дом недавно назначил на ключевые должности сторонников антимонопольной реформы. Так, ранее в этом месяце Байден назначил председателем Федеральной торговой комиссии Лину Хан, которая известная критикой в адрес технологических гигантов.

Ранее на пост специального помощником президента по политике в области конкуренции был назначен Тим Ву, нередко критикующий Google, Facebook и Amazon.

Пока неизвестно, кто возглавит антимонопольное управление Министерства юстиции. Предполагается, что Байден рассматривает кандидадуры Джона Саллета и Джонатана Кантера, которые критически относятся к Google.

В прошлом году Подкомитет по антимонопольному законодательству Палаты представителей опубликовал отчет о технологической индустрии по итогам 16-месячного расследования, заявив, что Amazon, Apple, Facebook и Google ведут монополистические практики.

Сами компании отрицают, что их бизнес наносит ущерб конкуренции и потребителям.