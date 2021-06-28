Американские военные обзаведутся аппаратом ультракороткого взлета и посадки

ВВС США заключили контракт с компанией Electra на разработку аппарата ультракороткого взлета и посадки. Как сообщает Aviation Today, он сможет перевозить семь пассажиров и одного пилота на расстояние до 804 километров. Испытания аппарата на земле начнутся в этом году, а взлететь он должен в 2022.

Американские военные в 2020 году запустили программу Agility Prime, чтобы заимствовать гражданские проекты аэротакси и гибридных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Так они рассчитывают дешево получить технологии, которые потом можно будет использовать в военной технике. В рамках программы ВВС США уже инвестировали в разработку разнообразных аппаратов вертикального взлета и посадки, например, в конвертоплан Kitty Hawk.

Но аппараты укороченного, а тем более ультракороткого взлета и посадки — это другая технология. Чтобы взлетать и садиться при нулевой горизонтальной скорости, электрическим аппаратам вертикального взлета и посадки требуется большое количество энергии. Это сильно ограничивает их полезную нагрузку, дальность и увеличивает издержки. У аппаратов укороченного взлета и посадки тоже есть электродвигатели, но им подниматься и садиться помогают мощные потоки воздуха, которые их винты создают и продувают над закрылками. Закрылки, в свою очередь, направляют воздух вниз. На взлет и посадку им нужно всего около 30 метров.

Американские военные заключили контракт на разработку такого аппарата с компанией Electra. Компания уже завершила тестирование уменьшенной копии своего аппарата ультракороткого взлета и посадки, и теперь строят двухместный прототип. Окончательная версия сможет перевозить семь пассажиров и одного пилота на расстояние до 804 километров. Он сможет садиться и подниматься при скорости менее 48 километров в час. Это значит, что ему для взлета и посадки будет достаточно 45 метров. Наземные испытания должны начаться в этом году, а летные — в 2022. К 2026 году Electra надеется сертифицировать аппарат в Федеральном управлении гражданской авиации.