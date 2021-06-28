«Акция российских шпионов»: премьер Бабиш заявил о единственной версии взрывов в Чехии

Глава чешского правительства Андрей Бабиш вновь опроверг президента Милоша Земана, который заявлял, что есть по меньшей мере две версии взрывов на оружейных складах во Врбетице.

По словам премьера, он, правительство и силовики «убеждены» в наличии только одной версии и «если кто-то говорит другое, для интересов страны это не хорошо».

«Мы убеждены, что это была акция российских шпионов», — подчеркнул политик в эфире CNN Prima News.

Как сообщалось, Прага связала взрывы на арсеналах, в результате которых в 2014 году погибли два человека, с действиями «сотрудников ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова. Из-за этого Чехия выслала российских дипломатов. Для Москвы, которая провела ответную высылку, Чехия стала «враждебной» страной.

Петров и Боширов также разыскиваются Великобританией в связи с отравлением с помощью «Новичка» в Солсбери бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери.