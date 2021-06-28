55-летняя актриса снялась в откровенном бикини и взволновала фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли снялась в откровенном образе и взволновала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На одном из опубликованных в сети кадрах 55-летняя знаменитость запечатлена вместе с визажисткой Мэри Гринуэлл (Mary Greenwell). Она позирует в слитном купальнике серебряного оттенка с глубоким декольте собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Ее волосы собраны в пучок, а на лицо нанесен макияж в натуральных тонах. На другом снимке звезда снялась у окна в бежевом купальнике той же модели с распущенными волосами.

Фанаты похвалили стройное телосложение фотомодели в комментариях. «Невероятно! И даже карантин не заставил тебя потолстеть! Выглядишь великолепно!», «Тело просто божественное», «Ты моя королева», «Очень красивая», «С ума сойти, я влюбился!» — писали они.