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Звезда «Форсажа» и «Игры престолов» пожаловалась на расизм в Англии

Смуглая Натали Эммануэль столкнулась с суровыми реалиями современного мира.

«Нас не поддерживали»: звезда «Форсажа» и «Игры престолов» пожаловалась на расизм в Англии

Сыгравшая в «Форсаже» и «Игре престолов» Натали Эммануэль пожаловалась на предвзятость, с которой ей и многим другим пришлось столкнуться на пути к славе. Сама Натали родилась в Англии, штате Эссекс, но из-за темного цвета кожи к ней всегда относились предвзято.

Сильнее всего по Эммануэль ударила ситуация, когда Натали решила реализовывать себя как актриса. Нередко режиссеры и сценаристы отказывали ей и многим другим ее темнокожим коллегам в ролях именно из-за цвета кожи.

«Британская промышленность не поддерживала нас. Многие актеры уезжали в США в поисках работы. Очень много людей, таких, как я, приехали в Америку, потому что в Англии для нас не было возможности. Многие таланты были потеряны из-за этой тактики», — приводит слова Эммануэль JustJared.

Позже Эммануэль добавила:

«Я очень горжусь тем, что смогла попробовать и отдельно благодарна Вселенной, что все произошло», — констатировала она.

27 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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