Завтра на Банковій громадяни України повідомлять Зеленському про підозру за ст. 111 ККУ (державна зрада)

Одночасно на це місце та цей же час запрошують небайдужих Рух Опору Капітуляції, партія «Демократична сокира», рух Сергія Стерненка та інші, розповідає Еспресо.TV.

Скандал, як відомо, розпочався з інтерв’ю президента Володимира Зеленського телеканалу «1+1», в якому він фактично зізнався в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців близької до клану Путіна ПВК Вагнера із Росії через Білорусь до України, де їх мали судити за воєнні злочини на Донбасі, а також у передаванні Олександру Лукашенку відомостей, які становлять державну таємницю.

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«Політичні заяви Зеленського мають стати не предметом дискусій, а предметом кримінальних проваджень.

Коли правоохоронні органи недієздатні, а суди знаходяться під впливом Портнова, роль гаранта Конституції, права та закону має взяти на себе громадянське суспільство.

28 червня громадяни повідомлять Зеленському про підозру в скоєнні злочину за статтею 111 «Державна зрада», — йдеться в анонсі, розміщеному в мережі від імені Руху Опору Капітуляції.

РОК записав спеціальний відеоролик, в якому коротко пояснюється сутність претензій до глави держави

Після цього активісти формуватимуть «доказову базу, яка має бути оформлена в громадський обвинувальний акт».

«Підготуємо заяви про злочин, подамо їх до відповідних органів та візьмемо процес розслідування під свій контроль», — кажуть вони.

«Зеленського чекає суд. Народний. Давайте разом розпочнемо цей процес», — наголошується в запрошенні на мітинг.

«Просто уявіть, як прем’єрміністр Ізраїлю сам повідомляє нації, що він скасував операцію «Моссаду» із захоплення терористів «ІДІЛ», які вбивали євреїв, і повідомив одному з керівників терористів про те, що проти його людей планують міжнародну спецоперацію. Це аналогія, яка може допомогти. Можете також уявити, яка була б реакція народу Ізраїлю на таку новину. Уявили? Уявили. А тепер давайте спробуємо втілити це у реальність. Ми збираємося під Офісом президента у День Конституції — 28 червня, у понеділок, о 19-00. Ми подивимось, скільки нас — тих, хто розуміє, що там, на Банковій, сидить ворог. Тих, хто розуміє, що Зеленський — зрадник. Тих, хто готовий вийти на вулицю і показати, що він — проти. І нехай нас буде багато. Від цього залежить все», — заявляють своєю чергою в «Демократичній сокирі».

До запрошень долучився й популярний український відеоблогер (300 тис. підписників на YouTube), правник та захисник Одеси в 2014 році Сергій Стерненко.

«Якщо ви у столиці завтра, то найкращий спосіб провести вечір — піти о 19:00 на Банкову з нагоди останніх одкровень президента по зриву спецоперації щодо затримання виродків з ПВК Вагнера. Влада, яка діє проти інтересів народу та держави, приречена на падіння. І про це варто завтра нагадати», — написав Сергій сьогодні у себе на телеграм-каналі.