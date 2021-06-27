 

 
«  
  »

Украинец Ломаченко жестко нокаутировал японского боксера

В американском Лас-Вегасе состоялся бой между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и японским легковесом Масайоши Накатани. Поединок прошел на арене Virgin Hotels, сообщает Tribuna.com.

Украинец доминировал во всех раундах, в пятом Накатани побывал в нокдауне. В итоге Ломаченко победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Свой последний поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре прошлого года. Тогда победу одержал Лопес.

27 июня, 2021 | Category: Новости, Украина
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  