Украинец Ломаченко жестко нокаутировал японского боксера

В американском Лас-Вегасе состоялся бой между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и японским легковесом Масайоши Накатани. Поединок прошел на арене Virgin Hotels, сообщает Tribuna.com.

Украинец доминировал во всех раундах, в пятом Накатани побывал в нокдауне. В итоге Ломаченко победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Свой последний поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре прошлого года. Тогда победу одержал Лопес.