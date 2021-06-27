США и Германия помогут Украине выстоять после запуска «Северного потока-2»

Вашингтон и Берлин обсуждают помощь Украине, которая может лишиться $3 млрд ежегодных поступлений в бюджет из-за возможной потери газового транзита в страны Евросоюза. Чтобы ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» не ослабил Киев, просчитываются различные варианты поддержки, узнало агентство Bloomberg.

Так, чтобы «уменьшить геополитические выгоды» для России, которая планирует транспортировать газ по Nord Stream 2 через Балтийское море, США и ФРГ могут инвестировать в постройку электростанций на Украине. Не исключены также развитие инфраструктуры и увеличение поставок «голубого топлива» с украинской территории.

В повестку обсуждения входит и вопрос о возможности приостановки поставок через «Северный поток-2». Такой сценарий предлагают Соединенные Штаты, заявляя, что его применят, если Москва решит «надавить» на Украину. Германия, однако, высказалась против перекрытия транспортировки, поскольку видит в ней «политическое оружие», отмечается в статье.

Вместо этого немцы призывают к переговорам с Россией о продлении транзита российского топлива. США же заявляют, что в случае урезания Москвой поставок на Украину введут против РФ новые санкции.

Кроме сотрудников американского Госдепа и МИД ФРГ в обсуждения принимают участие помощника президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и советника канцлера Ангелы Меркель Ян Хеккер.

Как сообщалось, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства трубопровода не означает, что он заработает. «Даже если строительство будет завершено, потом этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать — есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, Соединенные Штаты могут сделать так, чтобы сертификация не состоялась», — заявил председатель правления госкомпании.

Тремя днями ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен призвал Меркель снизить угрозу для Киева со стороны российского газопровода.