Солист группы «На-На» женился на поклоннице, которая вдвое младше его

Владимир Политов, выступающий как солист группы «На-На», женился на поклоннице. Девушка годится Политову в дочери: ему — 50, ей — 26, признался сам артист в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

По словам Политова, женился он полгода назад. Познакомились они, по его словам, в Благовещенске, откуда девушка родом. Политов рассказал, что в 2017 году в этом городе группа «На-На» давала концерт, и будущая супруга сама нашла его номер и договорилась о встрече после выступления.

Потом они, с его слов, долго переписывались и иногда встречались. В какой-то момент Политов предложил девушке переехать к нему в Москву. Сначала они жили в гражданском браке, а в этом году расписались. Регистрация состоялась 14 января.

Политов признался, что мечтает о рождении сына от второй супруги. От первого брака (1999-2006) у него есть дочь — Алена.