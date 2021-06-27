Сальма Хайек раскрыла секрет крепкого брака с миллиардером — «вы должны уметь одну вещь»

54-летняя номинантка на «Оскар» Сальма Хайек раскрыла рецепт крепкого брака. Актриса вот уже 12 лет состоит в официальных отношениях с бизнесменом и бывшим партнером Линды Евангелисты Франсуа-Анри Пино. В браке у Сальмы и Анри появилась дочь Валентина. Девочка была поздним ребенком — когда Хайек забеременела, ей стукнул 41 год.

Сейчас Валентине 13 лет, а брак существует уже 12 лет. Семья Хайек и Пино считается одной из самых крепких и стабильных. В интервью для Red Table Talk Сальма раскрыла секрет, как им с мужем удается сберечь идиллию.

Так, актриса рассказала — самое важное, чтобы все проблемы решались совместными усилиями. По мнению знаменитости, оптимальнее потратить усилия на решение вопроса, чем на споры, кто виноват.

«Когда возникает конфликт, мы вкладываем всю энергию в решение проблемы, никогда не ищем виноватых или не говорим, кто и что должен был делать. Вся наша энергия уходит на то, как нам решить эту проблему», — отметила она.

Кроме того, Хайек подметила — между ней и Франсуа не существует недосказанностей и обид.

«Мы никогда не говорим друг другу ничего плохого», — констатировала она.

Источник фото: Legion-media