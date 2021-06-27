Режиссер «Годзиллы против Конга» хочет снять продолжение с более устрашающим монстром 

Адам Вингард, режиссер фильма «Годзилла против Конга», хочет снять еще одно кино про противостояние гигантских монстров, добавив к известным персонажам чудовище из Полой земли.

В недавнем блокбастере Конг оказался в некоем пространстве под земной корой, где действуют другие законы физики и проживают разнообразные чудовища.

Этим сюжетным ходом создатели франшизы обеспечили себе богатую базу для будущих проектов о невероятных гигантских кайдзю. Годзилла и Конг в последнем фильме расстались почти друзьями, одолев Мехагодзиллу.

Возможно, их дуэту придется в следующей части воевать с какой-нибудь гигантской рептилией, которая пока существует только в фантазии режиссера и сценариста.

Можно предположить, что кошмарный ящер мирно спит в Полой земле, но деятельность людей пробуждает злобного гиганта. На помощь своим незадачливым соседям по планете придут лояльные Годзилла и Конг, а сопровождаться все это будет грандиозными разрушениями.

Однако точно мы это узнаем только после того, как Вингард определится с будущим проектом и назначит нового главного врага цивилизации.

Источник фото: Legion-Media