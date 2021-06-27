Поклонница Тарантино выставила на аукцион подпись кумира на своей ноге

Девушка решила подзаработать на автограф легенды и выставила фото «артефакта» на аукцион eBay.

В Сети появилось видео, на кадрах которого «отец» Криминального чтива Квентин Тарантино движется сквозь толпу фанатов, желающих получить его автограф. Подойдя к калифорнийке Шер Арар, популярной в TikTok как SHER, он расписывается у нее на ноге.

«Конечно, хорошо, круто», — ответил Квентин и расписался на ноге блогерши.

В это время она спросила у актера, сколько стоит его подпись, на что он ответил: «О нет, я бы не стал его оценивать, но он будет в топе».

Девушка сделали личные выводы по этому поводу и выставила на аукционе eBay абстрактное изображение, которое создала на основе снимка своей ноги с автографом.

Стоимость лота стартует от 222 долларов.