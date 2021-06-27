Первые учения израильских F-35I за границей

В учениях приняли учения 6 «Адир» – по 3 из 140-й и 116-й эскадрилий. Переброска оборудования и техперсонала в Италию осуществлялась транспортным самолётом C-130J «Шимшон» и двумя C-130HI «Карнаф» (базирующихся на одной базе с «Адир» – «Неватим»). Кроме того, в учениях участвовали 2 израильских заправщика «Реэм» (Boeing 707) и самолёт ДРЛОиУ «Нахшон-Эйтам».
Участники других стран:
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- Италия: F-35A 13-й эскадрильи, «Тайфун», «Торнадо», АМХ, заправщики КС-767, самолёты ДРЛОиУ G550;
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- Великобритания: 8 F-35B и вертолёты с авианосца HMS Queen Elizabeth; для этого корабля это – первое плавание в юго-восточную Азию, авианосец сопровождают 6 кораблей (2 фрегатов и 2 эсминцев Великобритании, американского эсминца и голландского фрегата) и ПЛ (британская ПЛА класса Astute); по дороге авианосец останавливается на учения в различных точках, Италия – одна из них;
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- США: 10 F-35B на британском авианосце HMS Queen Elizabeth, 6 F-16C из 555-й эскадрильи (с базы Aviano в Италии), 4 F-35A из 4-й эскадрильи (находящиеся на длительном развёртывании в Европе, база Mont-de-Marsan), самолёты ДРЛОиУ и заправщики.
Важную роль в обеспечении развёртывания («Приса») израильских «Адир» за границей сыграл наземный персонал. Кроме обычных для всех эскадрилий техотделов («Гаф Техни») в 140-й и 116-й эскадрильях есть отделы систем компьютеров и связи («Гаф Тикшув»). Развёртывание сопровождали не менее 10 техников этого отдела, среди прочего они привезли с собой компьютерный сервер (достаточно крупного размера, не обычный Laptop или PC), содержащий всю информацию о самолётах. Офицер, отвечающий за данный отдел, называется «Кцин МАРОМ» («Маарахот Решет вэ-Тикшув»). Отмечается, что для «Адир» данный отдел занимается всеми проблемами ПО систем самолёта, без помощи подразделения «Офек 324».
Техники всех специальностей из обоих эскадрилий работали вместе. Например, должность офицера техобслуживания («Кцин Ахзака») в ходе развёртывания выполняла капитан Лирон, её обычная должность – офицер электросистем («Кцинат ХАМАМ», ХАМАМ – «Хашмаль Матосим») 140-й эскадрильи. В целом развёртыванием командовал подполковник Н., комэск 116-й эскадрильи.
Одним из пилотов на учениях был капитан А., лётчик в 116-й эскадрильи. В прошлом он летал на «Скайхок», F-16A/B и F-16D. На базе Неватим имеет дополнительную должность: заместитель командира симулятора F-35. Симулятор имеет 4 кабины пилотов, т.е. позволяет отработку совместного выполнения задания полным звеном. По мнению А., симулятор воспроизводит 95% возможностей самолёта и ощущений полёта, оставшиеся 5% – это психологические ощущения факта полёта и ощущения перегрузок.
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