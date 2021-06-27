Первые учения израильских F-35I за границей

Впервые израильские F-35I «Адир» приняли участие в международных учениях за границей – Falcon Strike 21 (FS21) в Италии. Переброска израильской авиатехники прошла в воскресенье 06.06.21, учения начались в понедельник 07.06.21 и длились до 15.06.21, израильские самолёты находились в Италии до четверга 17.06.21. В ВВС Израиля учения получили название «hа-Кетер hа-Хамиши» («5-я корона»). Подготовка к ним длилась год, а сами учения дважды откладывались из-за эпидемии коронавируса.

В учениях приняли учения 6 «Адир» – по 3 из 140-й и 116-й эскадрилий. Переброска оборудования и техперсонала в Италию осуществлялась транспортным самолётом C-130J «Шимшон» и двумя C-130HI «Карнаф» (базирующихся на одной базе с «Адир» – «Неватим»). Кроме того, в учениях участвовали 2 израильских заправщика «Реэм» (Boeing 707) и самолёт ДРЛОиУ «Нахшон-Эйтам».

В ходе учений каждый «Адир» выполнял 2 вылета в день. Первый – совместно с F-16 ВВС США, второй – совместно с силами ВВС Италии и Великобритании. Отрабатывались полёты над незнакомой местностью, ПВО, воздушные бои, атаки наземных целей, непосредственная поддержка СВ, противодействие ПВО, разведка. Ну и конечно – обмен опытом с ВВС других стран. Каждый рабочий день длился с 08:00 утра и до 21:00 вечера. В ВВС надеются, что в будущем «Адир» смогут прилететь в США для участия в учениях RED FLAG.

Важную роль в обеспечении развёртывания («Приса») израильских «Адир» за границей сыграл наземный персонал. Кроме обычных для всех эскадрилий техотделов («Гаф Техни») в 140-й и 116-й эскадрильях есть отделы систем компьютеров и связи («Гаф Тикшув»). Развёртывание сопровождали не менее 10 техников этого отдела, среди прочего они привезли с собой компьютерный сервер (достаточно крупного размера, не обычный Laptop или PC), содержащий всю информацию о самолётах. Офицер, отвечающий за данный отдел, называется «Кцин МАРОМ» («Маарахот Решет вэ-Тикшув»). Отмечается, что для «Адир» данный отдел занимается всеми проблемами ПО систем самолёта, без помощи подразделения «Офек 324».

Техники всех специальностей из обоих эскадрилий работали вместе. Например, должность офицера техобслуживания («Кцин Ахзака») в ходе развёртывания выполняла капитан Лирон, её обычная должность – офицер электросистем («Кцинат ХАМАМ», ХАМАМ – «Хашмаль Матосим») 140-й эскадрильи. В целом развёртыванием командовал подполковник Н., комэск 116-й эскадрильи.

Одним из пилотов на учениях был капитан А., лётчик в 116-й эскадрильи. В прошлом он летал на «Скайхок», F-16A/B и F-16D. На базе Неватим имеет дополнительную должность: заместитель командира симулятора F-35. Симулятор имеет 4 кабины пилотов, т.е. позволяет отработку совместного выполнения задания полным звеном. По мнению А., симулятор воспроизводит 95% возможностей самолёта и ощущений полёта, оставшиеся 5% – это психологические ощущения факта полёта и ощущения перегрузок.