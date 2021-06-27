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Первая страна Европы сняла все ограничения из-за коронавируса

Исландия первой из европейских стран отменила все ограничения из-за пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Ограничения действовали с марта 2020 года, но к концу июня 2021-го по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 получили 87% взрослых жителей Исландии. Еще около 60% привиты полностью, заявили в правительстве.

Теперь исландцы не обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также снят запрет на проведение собраний.

По данным проекта университета Джонса Хопкинса (США), в Исландии с начала пандемии коронавирус выявили у 6555 человек, погибли всего 29 пациентов. Население Исландии составляет около 370 тыс. человек.

27 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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