Кандидат в канцлеры Германии назвал условие остановки «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» потребуется остановить, если он нанесет ущерб Украине. С таким заявлением выступил кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС Армин Лашет.

«Мы должны гарантировать безопасность Украине. Я выдвинул предложение правительству назначить специального представителя, чтобы продлить транзит», — сказал он, передает Deutsche Welle.

Кроме того, если президент России Владимир Путин «применит газопровод в качестве рычага давления на Украину», Германия «всегда найдет возможность остановить проект, даже если он будет уже завершен», подчеркнул политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за проекта «Газпрома» его страна может потерять ежегодный доход в размере $3 млрд и не сможет содержать армию. Между тем США и Германия обсуждают возможную помощь Киеву после завершения строительства «Северного потока-2».