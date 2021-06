Поклонница Тарантино выставила на аукцион подпись кумира на своей ноге Израиль: «Рафаэль» модернизировала ракету «Питон-5». Теперь можно стрелять и попадать, не видя цели » Фильм «Интервью с вампиром» станет сериалом Американский кабельный канал AMC официально запустил в производство еще одну адаптацию романа Энн Райс «Интервью с вампиром» – на этот раз в формате сериала. Предыдущая экранизация «Интервью с вампиром» с Брэдом Питтом и Томом Крузом вышла в 1994 году и уже считается классикой. Как сообщает источник, проект будет состоять из восьми серий, которые будут презентованы примерно в 2022 году на AMC и AMC Plus. Шоуранером и продюсером выступит американский драматург Ролин Джонс («Подпольная империя»). Также в проекте примет участие Марк Джонсон, известный по сериалу «Во все тяжкие». Таким образом, телеканал предпримет попытку создать собственную популярную франшизу по серии книг Энн Райс. У этой истории уже миллионы фанатов в США и по всему миру, поэтому мы с нетерпением ждем этой новой интерпретации классики, которую оживят Ролин и Марк, пока мы продолжаем разрабатывают всю коллекцию, – говорит президент оригинального производства телесети Дэн МакДермотт. В целом в серию входят 18 книг, общие продажи которых составили 150 миллионов копий. В ней же представлена «Королева проклятых». Интересно об экранизации романов Энн Райс

«Интервью с вампиром» (Interview with the Vampire) – это роман в жанре фантастики американской писательницы Энн Райс, первый том цикла «Вампирские хроники». В романе вампир Луи рассказывает молодому репортеру Дэниелу Молли историю своей жизни. Райс написала этот роман еще в далеком 1973 году, а впервые он был напечатан в 1976 году. «Королева проклятых» же пережила свою премьеру в 2002 году, который является экранизацией одноименного третьего романа Энн Райс из цикла «Вампирские хроники».