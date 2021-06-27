Элтона Джона не пустят на открытия памятника Диане

Стало известно, что принцы Уильям и Гарри вынуждены сократить список гостей, которые смогут посетить официальную церемонию открытия памятника принцессе Диане, в честь 60 лет со дня ее рождения.

Она должна состояться уже 1 июля, но из-за возросшего числа заболевших COVID-19 в Великобритании может быть вообще отменена. Пока планируется провести мероприятие в узком кругу членов королевской семьи.

Ранее в Кенсингтонский дворец, рядом с которым будет установлена статуя, должны были приехать свыше ста делегатов. Многие гости надеялись, что Гарри и Уильям прекратят свою вражду ради матери в этот день.

После переезда младшего сына Дианы в Калифорнию вместе со своей семьей, старший перестал с ним общаться. Однако планы построить памятник матери были у братьев еще четыре года назад, сообщает Daily Mail.

Свои деньги на создание этого проекта пожертвовали многие жители Соединенного королевства, в их числе 58-летний режиссер Дэвид Ферниш и его 74-летний супруг певец Сэр Элтон Джон. Они не посетят церемонию.