Ченнинг Татум расстегнул штаны для фанатов, чтобы показать шикарные трусы

Татум записал для фанатов небольшую Stories, в которой он показал, как расстегивает штаны. Ченнинг похвастался тем, что на нем дизайнерские трусы от бренда Tom Ford. Одна пара такого белья стоит примерно 300 долларов.

При этом на обратной стороне штанов Татума красовался логотип марки Dickies — бюджетного по меркам США бренда. В итоге вышло, брюки актера более чем втрое дешевле его трусов.

«Когда ты сохраняешь стильность внутри, но снаружи — ты простой и настоящий», — пошутил Татум.

На данный момент Ченнинг Татум снимается в фильме «Затерянный город Д». Его партнерами по площадке стали настоящие звезды — Брэд Питт, Дэниэл Рэдклифф и Сандра Буллок.

Источник фото: Legion-Media