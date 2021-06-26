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Вертолет с президентом и министром обороны Колумбии обстреляли неизвестные

В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет, в котором находился президент страны Иван Дуке. Об этом сообщает Noticias Caracol.

«Вертолет, в котором перемещался президент Иван Дуке, стал целью атаки, когда покидал муниципалитет Сардината, департамент Северный Сантандер. В вертолет было сделано по крайней мере шесть выстрелов, благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию», — сообщает телеканал.

В вертолете вместе с президентом находились министр обороны, глава МВД, мэр и губернатор департамента Кукуты.

Колумбийский лидер подтвердил информацию об обстреле вертолета. «Как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению», — сказал Дуке.

О пострадавших не сообщается.

26 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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