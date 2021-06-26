В ВОЗ рассказали, какая мутация коронавируса самая заразная

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали самую заразную мутацию коронавируса. Информацией поделился генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Самым заразным из всех является «дельта»-штамм, который был обнаружен в 85 странах и быстрыми темпами распространяется среди непривитого населения, отметит глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что сейчас в мире отмечается рост случаев заражения коронавирусом, что может привести к увеличению смертности.

Ранее в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс». Этот случай пока единственный и, скорее всего, завозной, отмечали медики.

http://pharmpedia.org/2021/06/26/v-voz-rasskazali-kakaya-mutacziya-koronavirusa-samaya-zaraznaya/