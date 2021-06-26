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Турция начала рыть канал в обход Босфора

Знаменитый Босфор (на фото) может быть заменён новым инфрастуктурным проектом

В Турции в субботу заложен судоходный канал между Чёрным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. В торжественной церемонии принял участие президент страны Реджеп Эрдоган, передаёт агентство «Анадолу».

Завершение строительства канала, который получил название «Стамбул» и станет дублёром пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость проекта — приблизительно 15 миллиардов долларов.

Реджеп Эрдоган — давний сторонник строительства канала. Выступая на церемонии, ознаменовавшей начало строительства, он сказал, что новый канал облегчит жизнь жителей крупнейшего турецкого города — Стамбула, разгрузив пролив Босфор, судоходство по которому с каждым годом растёт.

При этом, по опросам, большая часть жителей Стамбула возражает против строительства канала. Опасения в связи с его сооружением также высказывают экологи.

Длина нового канала составит 45 километров, минимальная ширина — более 240 метров. Через канал будет проложено шесть автомобильных мостов. Именно строительство одного из них началось в субботу. Сам канал начнут сооружать примерно через полтора года.

Отдельный вопрос в связи с сооружением канала связан с международным правом — на канал «Стамбул», как указывают многие юристы, не будет распространяться конвенция Монтрё, которая регулирует проход через Босфор в Чёрное море кораблей нечерноморских стран, ограничивая их тоннаж и время пребывания в Чёрном море.

26 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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