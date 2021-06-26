Роскошный особняк принца Гарри и Меган Маркл показали внутри и снаружи

Многие знают, что сбежавшие из Лондона Меган Маркл и принц Гарри обосновались в калифорнийском городе Монтесито всего в 150 километрах от Беверли-Хиллс. Но не многие видели, в какой именно роскоши живут скандальные герцоги.

Фотографии интерьера сделаны еще бывшими владельцами особняка, а поэтому Гарри и Меган могли незначительно изменить комнаты под свой вкус.

Особняк обошелся парочке в 15 миллионов долларов, что равняется 108,23 миллиона рублей по текущему курсу. Поместье занимает площадь в 2,2 гектара. Жилая площадь — 1353 квадратных метров.

От недостатка комнат герцоги не страдают — в доме насчитываются девять спален и 16 ванных комнат. Есть у герцогов даже собственный курятник.

Соседями Меган и Гарри являются Гвинет Пэлтроу и Опра Уинфри.

Источник фото: Legion-Media