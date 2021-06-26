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Против компании Трампа готовят уголовные обвинения

В отношении компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга на следующей неделе выдвинут уголовные обвинения. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Обвинения готовит прокуратура Нью-Йорка. Коснутся ли они самого экс-президента, пока не ясно.

Вайссельберг работал в Trump Organization около 40 лет, он финансовый директор компании. Расследование в отношении него было начато в мае. В деле фигурировал сам Трамп и его налоговые отчисления. Якобы следствие интересовалось выплатами денег за молчание женщинам, утверждавшим, что они вступали в прошлом в интимную связь с ним, а также возможных нарушений в налоговой и банковской сферах.

26 июня, 2021 | Category: Новости, США
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