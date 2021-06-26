Посол Німеччини про Украину — “німецької зброї тут ніколи не буде”

Німеччина дуже обережно ставиться до питання надання зброї Східній Європі з огляду на історію та виховання з ідеєю, що “німецької зброї тут ніколи не буде”.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, яка в інтерв’ю ZN.UA пояснила, чому Німеччина, один із найбільших світових експортерів зброї, відмовляє Україні в постачанні озброєння.

За її словами для Німеччини історично Східна Європа — особлива частина світу і з огляду на історичне тло у Німеччині не одне покоління виховувалось з ідеєю “що німецьких солдатів, німецької зброї тут ніколи не буде”.

“Ця ідея ніби в ДНК німців. І є дуже мало моїх співвітчизників, котрі, як я, бачили війну тут зараз. Я теж була так вихована”, – наголосила Фельдгузен.

“Вчора (22 червня – Ред.) була символічна дата — 80-річчя нападу Німеччини на Радянський Союз. Для нас усе це дуже складно. І треба знайти і в Бундестазі, і в уряді більшість, аби змінити думку щодо зброї для цього регіону. Це справді складно”, – додала вона,

Водночас у відповідь на коментар, що Німеччина продає багато зброї Єгипту та іншим країнам Близькосхідного регіону, які беруть участь у конфлікті у Ємені, Фельдгузен зауважила, що “це не Східна Європа.

“Я говорю про історію, а вона ще дуже присутня в Німеччині в наших дискусіях, і ви ж бачите зараз ці суперечки щодо політики пам’яті. І ми дуже обережні в цих питаннях”, – пояснила посол Німеччини в Україні.

Проте Фельдгузен наголосила, що часи та уряди змінюються і “можливо, щось зміниться і в цьому питанні(можливість постачання озброєння до України – ред.)”.