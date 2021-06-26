Одно убийство в секунду: вышел динамичный трейлер хоррора «Хэллоуин убивает»

«Хэллоуин убивает» с Джейми Ли Кертис в главной роли получил весьма динамичный трейлер. Майкл Майерс различными способами убивает примерно раз в секунду, превращая промо в конвейер трупов.

Зрители заценили бодрого маньяка, который еще в первых кадрах со своим фирменным покерфейсом покромсал целую бригаду пожарных. Не смутила его и толпа горожан, которая пришла линчевать кровавого соседа.

«Это больше похоже на фильм о Терминаторе, чем все последние фильмы о Терминаторе вместе взятые», «Майкл использует бензопилу! Да-а-а-а! Не могу дождаться октября!», «Это концепция ужаса-слэшера, которую я очень давно хотел увидеть», «Я просто плачу. Теперь у меня есть еще одна причина остаться в живых до премьеры», — пишут комментаторы под роликом на YouTube.

Действие «Хэллоуин убивает» стартует с того места, на котором закончилась предыдущая часть. Майкл Майерс невозмутимо появляется из горящего дома Лори Строуд и сразу берется за дело. Он с определенной фантазией выкашивает население города, параллельно продолжая охоту на Лори, ее дочку и внучку.

Релиз картины намечен на середину октября. Третья и заключительная часть «Хэллоуин заканчивается» выйдет 13 октября 2022 года.

Источник фото: Legion-Media