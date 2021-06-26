 

 
«  
  »

Николь Кидман подразнила фанатов пикантным фото с мужем в день годовщины

Актриса и певец Кит Урбан отмечают 15-летие совместной жизни.

«Глубокий, безумный порыв»: Николь Кидман подразнила фанатов пикантным фото с мужем в день годовщины

Возрастная актриса Николь Кидман подразнила аудиторию пикантным снимком с мужем Китом Урбаном в честь годовщины брака. Кокетливое фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Вот уже 15 лет Николь и Кит счастливы вместе. Свадьбу звездная пара сыграла в 2006 году в Австралии, а уже спустя 2 года Николь и Кит обзавелись первенцем — дочерью Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Позже на свет у супругов появилась еще одна наследница — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. Ребенка Кидман родила суррогатная мать.

В любое свободное время Николь и Кит стараются наслаждаться друг другом и заражают этими чувствами других. Свою любовь актриса и музыкант наглядно продемонстрировали на откровенном фото: в кадре Кидман и Урбан предстали страстно целующимися. Казалось, влюбленным не нужен целый мир.

В Сети поспешили отметить — все увиденное фанатов невероятно трогает.

«Глубокий, безумный порыв», «Будьте счастливы, вы классные», «Нежимся в вашей любви», — писали они.

Источник фото: Legion-media

26 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  