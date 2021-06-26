Николь Кидман подразнила фанатов пикантным фото с мужем в день годовщины

Актриса и певец Кит Урбан отмечают 15-летие совместной жизни.
Возрастная актриса Николь Кидман подразнила аудиторию пикантным снимком с мужем Китом Урбаном в честь годовщины брака. Кокетливое фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.
Вот уже 15 лет Николь и Кит счастливы вместе. Свадьбу звездная пара сыграла в 2006 году в Австралии, а уже спустя 2 года Николь и Кит обзавелись первенцем — дочерью Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Позже на свет у супругов появилась еще одна наследница — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. Ребенка Кидман родила суррогатная мать.
В любое свободное время Николь и Кит стараются наслаждаться друг другом и заражают этими чувствами других. Свою любовь актриса и музыкант наглядно продемонстрировали на откровенном фото: в кадре Кидман и Урбан предстали страстно целующимися. Казалось, влюбленным не нужен целый мир.
В Сети поспешили отметить — все увиденное фанатов невероятно трогает.
«Глубокий, безумный порыв», «Будьте счастливы, вы классные», «Нежимся в вашей любви», — писали они.
Источник фото: Legion-media
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