Николь Кидман подразнила фанатов пикантным фото с мужем в день годовщины

Возрастная актриса Николь Кидман подразнила аудиторию пикантным снимком с мужем Китом Урбаном в честь годовщины брака. Кокетливое фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Вот уже 15 лет Николь и Кит счастливы вместе. Свадьбу звездная пара сыграла в 2006 году в Австралии, а уже спустя 2 года Николь и Кит обзавелись первенцем — дочерью Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Позже на свет у супругов появилась еще одна наследница — Фэйт Маргарет Кидман-Урбан. Ребенка Кидман родила суррогатная мать.

В любое свободное время Николь и Кит стараются наслаждаться друг другом и заражают этими чувствами других. Свою любовь актриса и музыкант наглядно продемонстрировали на откровенном фото: в кадре Кидман и Урбан предстали страстно целующимися. Казалось, влюбленным не нужен целый мир.

В Сети поспешили отметить — все увиденное фанатов невероятно трогает.

«Глубокий, безумный порыв», «Будьте счастливы, вы классные», «Нежимся в вашей любви», — писали они.

Источник фото: Legion-media