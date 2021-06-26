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Найден простой продукт, сокращающий риск смерти

Правильно подобранный рацион питания позволяет поддерживать здоровье организма и сокращает риск преждевременной смерти. А некоторые продукты способны продлевать жизнь, рассказали представители Союза диетологов и Всемирной организации здравоохранения.

Они провели исследование и нашли связь между потреблением бобовых и долголетием. Ученые проанализировали данные о здоровье пожилых людей из шести стран, а также влияние на организм отдельных групп продуктов. Выяснилось, что на каждые 20 граммов ежедневного потребления бобовых риск смерти снижался на 8%.

Ученые объясняют: бобовые содержат мало жира и много фолиевой кислоты, калия, железа и магния, богаты полезными жирами, белками, растворимой и нерастворимой клетчаткой.

26 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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