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«Можем повторить » — американский эсминец в случае необходимости войдет в территориальные воды Украины в Крыму

Ракетный эсминец США USS Ross направляется в Черное море. Об этом в субботу, 26 июня, сообщило посольство США на Украине.

Изменение маршрута кораблей последовало на следующий день после переговоров президентов России и Америки

Американский военный корабль примет участие в ежегодных международных учениях SeaBreeze.

«Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное моря для участия в ежегодных учениях SeaBreeze с более чем 30 странами со всего мира», — сообщило диппредставительство в своем официальном Twitter.

В ВМС США в своем аккаунте в Twitter отметили, что Украина и США принимают участие в учениях вместе с еще 32 странами. Кроме того, США считают воды оккупированного Крыма территорией Украины и могут повторить маршрут британского ракетного эсминца, в районе мыса Фиолент во время учений.
По оценкам экспертов, российским военным особенно нечего противопоставить эскорту американских кораблей в настоящий момент. Дело в том, что эсминец США USS Ross является одним из наиболее модернизированных кораблей данного класса и может одновременно обстреливать до 12 морских и 22 воздушных целей на дистанциях, превышающих возможности атаки российских сил.

26 июня, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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