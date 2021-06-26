Microsoft сообщила о новой атаке «российских» хакеров

Компания Microsoft сообщила о новой атаке хакерской группы Nobelium, которая якобы связана с Россией. Соответствующее заявление было размещено в официальном блоге.

По данным Microsoft, киберпреступники попытались взломать ряд пользователей, в том числе IT-компании, правительственные учреждения, аналитические центры и финансовые сервисы. Хакеры, используя такие методы, как распыление и перебор паролей, сосредоточили свою атаку на США, Великобритании, Германии, Канаде и других странах.

Отмечается, что преступники также смогли заполучить доступ к некоторой информации на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft. Тем не менее в компании заявили, что большая часть действий хакеров была безуспешной и они получили какой-либо доступ к аккаунтам только трех учреждений.

Ранее вице-президент по безопасности пользователей Microsoft Том Берт рассказал о новых хакерских атаках на ряд научно-исследовательских, консалтинговых и некоммерческих организаций, а также государственных агентств США. По его словам, за атакой может стоять «группировка Nobelium из России», связанная с атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году.

В начале 2020 года были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, данные с серверов были похищены. Взлом также коснулся министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и Госдепартамента. Госучреждения пользовались услугами фирмы SolarWinds. Вашингтон обвинил в случившемся «русских хакеров».