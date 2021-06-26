Мэрилин Мэнсон решил сдаться полиции — «я больше не могу»

СМИ стало известно, что Мэрилин Мэнсон намерен добровольно явиться в полицию для предъявления ему обвинения в нападении на видеооператора.

Инцидент произошел на концерте еще в 2019 году. Два года 52-летний певец не признавал своей вины и объезжал стороной штат Нью-Гэмпшир, в котором был объявлен в розыск. Сейчас между адвокатами музыканта и должностными лицами возникли договоренности, в результате которых Мэнсон должен явиться в правоохранительные органы по месту жительства в Лос-Анджелесе.

Адвокат певца в кратком интервью телеканалу CNN заметил, что предполагаемое нападение не было связано с действиями сексуального характера. По словам юриста, Мэнсону может грозить лишение свободы сроком до года и штраф в размере двух тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что, если бы музыкант не вышел на связь, ему грозил бы штраф в размере двух миллионов долларов либо тюремное заключение сроком до одного года. В апреле полиция официально выдала ордер на арест Мэнсона.

Напомним, что Мэнсон не впервые обвинен в жестоком обращении и насилии. В феврале этого года бывшая возлюбленная музыканта Эван Рэйчел Вуд заявила, что он систематически оскорблял ее и издевался над ней. После признания актрисы на Мэнсона буквально посыпались обвинения от других женщин, в том числе от актрисы из «Игры престолов» Эсме Бьянко и модели Эшли Морган Смитлайн.