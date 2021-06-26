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Лили Коллинз сыграет в фильме, основанном на бренде игрушек «Полли Покет»

Лили Коллинз сыграет в фильме, основанном на бренде игрушек "Полли Покет"

Компания Mattel и студия MGM работают над фильмом, основанном на линии игрушек-кукол «Полли Покет» (Polly Pocket).

Главную роль исполнит Лили Коллинз («Белоснежка: Месть гномов»).

Режиссером и сценаристом выступит Лина Данэм (сериал «Девочки»).

Данэм рассказала, что в детстве сама любила играть с куклами «Полли Покет», поэтому рада быть частью этого фильма. Коллинз тоже добавила, что была одержима этими игрушками, так что для нее сбывается мечта.

Дату премьеры пока не называют.

Polly Pocket — это бренд игрушек с 30-летней историей. По данным NPD Group, он занимает первое место в мире по производству кукол. В 2018 году появился одноименный мультсериал.

26 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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