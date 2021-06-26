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Канье Уэст увидел в дешевой обуви из супермаркета угрозу «многомиллионных убытков»

Канье Уэст

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст подал в суд на популярный бренд Walmart за продажу поддельных кроссовок Yeezy. Об этом сообщает New York Post.

Артист подал иск в суд Калифорнии в Лос-Анджелесе. В материалах утверждается, что крупная торговая сеть скопировала дизайн закрытых бежевых сандалий с отверстиями Foam Runner и начала продавать их бюджетную версию в своих супермаркетах. На сайте Walmart стоимость данной вещи варьировалась от 22 до 34 долларов (от 1585 до 2450 рублей), в то время как оригинальные сандалии Yeezy продавались по цене 75 долларов (5405 рублей).

Согласно содержанию жалобы, поддельные кроссовки «низкого качества» наносят ущерб репутации бренда Yeezy. Кроме того, рэпер увидел в этой проблеме угрозу «многомиллионных убытков». Так, Уэст и представители бренда Yeezy потребовали, чтобы скопированный товар убрали с сайта компании Walmart.

Представители супермаркета, в свою очередь, подчеркнули: «Мы серьезно относимся к таким заявлениям и тщательно их рассматриваем. Мы ответим в суде в случае необходимости».

26 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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