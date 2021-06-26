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Илон Маск распродал недвижимость и поселился в мини-лачуге

Мультимиллиардер Илон Маск распродал недвижимость и переезжает в сборный домик за 50 тысяч долларов на территории своей космической компании SpaceX. Об этом предприниматель рассказал в Twitter.

Новый дом предпринимателя состоит из блоков быстровозводимого жилья, площадь его составляет 400 квадратных футов (37 квадратных метров), и Маск назвал это помещение своим основным и единственным домом. «Мой основной дом — это буквально лачуга за полсотни тысяч долларов в Бока-Чика, на «Звездной базе», который я арендую у SpaceX. Это довольно круто», — написал он в Twitter.

26 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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