Эффектный жест Майли Сайрус заставил фанатов уважать ее еще больше

Майли Сайрус пообещала организовать специальный концерт в поддержку сексуальных меньшинств, чем спровоцировала поток лестных отзывов в свой адрес.

В последнее время многие фанаты отмечали нестабильность настроения знаменитости: то в прессе появлялись снимки полностью разбитой звезды со слезами на глазах, то Майли демонстрировала всем свое нижнее белье.

На днях же певица заявила, что готова поддержать своих фанатов, относящихся к меньшинствам, поэтому с радостью организует специальный концерт.

Планируется, что помимо Сайрус на мероприятии также появятся Мадонна, братья Осборн, Орвилл Пек и Микки Гайтон. Сама Сайрус споет как всем известные хиты, так и собственные каверы на чужие песни.

«Мы не можем остановиться и не перестанем делать все, что в наших силах, для создания тех изменений, которые мы хотим видеть не только здесь, но и во всем мире! Тебе нужно с чего-то начать! Я начала в Нэшвилле», — сообщила она в Instagram.

В Сети новость произвела эффект разорвавшейся бомбы.

«Наша икона», «Королева и просто богиня», «Ждем все это с нетерпением», — писали в комментариях.

Источник фото: Legion-media