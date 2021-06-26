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Американская разведка обнародовала отчет об НЛО — официально 143 случая контактов

Американские военные получили сообщения больше, чем о 144 случаях наблюдения неопознанных летающих объектов с ноября 2004-го по март 2021 года. В 143 случаях опознать или объяснить наблюдаемые явления не получилось. Об этом сообщается в предварительном докладе Офиса директора национальной разведки США.

Спецслужбы подготовили документ по запросу конгресса. Законодатели решили выяснить, не пытается ли разведка скрыть от них информацию о неопознанных явлениях. В документе анализируются 144 сообщения об НЛО. С большой долей уверенности опознан только один из объектов – он, предположительно, оказался сдувающимся в воздухе большим воздушным шаром. Чем были остальные – определить не удалось.

В докладе отмечается, что существует несколько возможных объяснений. За НЛО могли быть приняты природные атмосферные явления, птицы, воздушные шары и дроны. Еще часть случаев могут быть связаны с технологиями, разрабатываемыми Китаем или Россией.

Популярные в массовой культуре теории о контактах с инопланетными цивилизациями в отчете не рассматриваются.

26 июня, 2021 | Category: Новости, США
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