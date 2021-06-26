75-летняя Шер дебютировала в TikTok

В последнее время легендарная певица нечасто появляется на светских мероприятиях. Впрочем, любить активную жизнь Шер не перестала: вокалистка активно осваивает любые новинки.

Пройти мимо TikTok она также не могла: в собственном профиле Шер разместила первое видео, на котором за считанные секунды сумела эффектно изменить имидж: на первых кадрах певица появилась с белесым париком и в кружевной рубашке, а уже в следующую секунду вокалистка предстала в своем привычном, дерзком образе.

«Привет, TikTok, ты предпочитаешь брюнеток или блондинок?» — поспешила узнать у аудитории она.

В комментариях не могли не отметить, что Шер выглядит прекрасно — даже несмотря на возраст, огромное количество хирургических вмешательств и различные неурядицы.

«Эта женщина остановила время», «Темный цвет! Вам идет только темный», «Ведьма. В хорошем смысле слова», «Мы этого не достойны, ребят», «Боже, я не верю, что она здесь», «Добро пожаловать, легенда», — высказались они.