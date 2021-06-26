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75-летняя Шер дебютировала в TikTok

Возрастная певица открывает для себя молодежные забавы.

В последнее время легендарная певица нечасто появляется на светских мероприятиях. Впрочем, любить активную жизнь Шер не перестала: вокалистка активно осваивает любые новинки.

«Привет, TikTok, ты предпочитаешь брюнеток или блондинок?» — поспешила узнать у аудитории она.

В комментариях не могли не отметить, что Шер выглядит прекрасно — даже несмотря на возраст, огромное количество хирургических вмешательств и различные неурядицы.

«Эта женщина остановила время», «Темный цвет! Вам идет только темный», «Ведьма. В хорошем смысле слова», «Мы этого не достойны, ребят», «Боже, я не верю, что она здесь», «Добро пожаловать, легенда», — высказались они.

 

26 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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