100 шедевров украинского кинематографа по версии кинокритиков — что посмотреть

На «X Книжном Арсенале» Довженко Центр обнародовал рейтинг 100 лучших украинских фильмов по результатам масштабного опроса международных и отечественных кинокритиков.

Как отмечают в Довженко Центре, целью проведения опроса и формирования рейтинга есть желание сформулировать отечественный образ украинского кино у молодого зрителя. Они подчеркивают, что такая большая работа – это первая попытка определить лучшие украинские фильмы за всю историю существования кинематографа.

Эксперты выбирали шедевры национального кино по результатам опроса «Довженко-Центра» совместно с Союзом кинокритиков Украины и независимыми киноэкспертами.

Рейтинг лучших украинских фильмов

При определении результатов учитывались количество упоминаний и место в списках респондентов. Лучшим фильмом определялся фильм, получивший наибольшее количество упоминаний критиков. Поэтому неудивительно, что рейтинг возглавил легендарный и популярный за рубежом фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков».

В первую «горячую десятку» вошли не только классические ленты украинского кинематографа прошлого века, но и фильмы, которые были созданы в независимой Украине. В первую десятку попал лишь один современный фильм, но признанный в мире – это кинолента «Племя» (2014), режиссера Мирослава Слабошпицкого.

Интересно, что дебютный фильм для Мирослава Слабошпицкого «Племя» стал прорывом национального кинематографа и сенсацией Каннского фестиваля. Фильм установил абсолютный рекорд для отечественной индустрии по количеству просмотров в ютубе – по состоянию на декабрь 2020 его посмотрели более 50 миллионов пользователей.

Кроме упомянутых, в первую десятку вошли такие фильмы:

«Земля» (1930), реж. Олександр Довженко;

«Человек с киноаппаратом» (1930), реж. Дзига Вертов;

«Каменный крест» (1968), реж. Леонид Осика;

«Астенический синдром» (1989), реж. Кира Муратова;

«Полеты во сне и наяву» (1982), реж. Роман Балаян;

«Белая птица с черной отметиной» (1970), реж. Юрий Илленко;

«Долгие проводы» (1971), реж. Кира Муратова;

«Вавилон ХХ» (1979), реж. Иван Миколайчук.

Во вторую десятку внесли уже три современных фильма: «Атлантида» (2019) режиссера Валентина Васяновича, «Донбасс» (2018) Сергея Лозницы и «Мои мысли тихие» (2019) молодого режиссера Антонио Лукича.

Стоит отметить, что в список также вошли документальные фильмы о Революции Достоинства 2013-2014 года и о российско-украинской войне:

«Varta 1, Львов, Украина» Юрия Грицыны занял 23-ю строчку,

«Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык – 34-ю,

«Майдан» Сергея Лозницы – 35-ю,

«Домой» Наримана Алиева – 59-60,

«Сильнее, чем оружие» Владимира Тихого и творческого объединения #BABYLON’13 – разделили позиции 95-100.

Важно. В апреле 2021 года документальная лента о «красной зоне» Донбасса Ирины Цилык – «Земля голубая, будто апельсин» – получила гран-при в категории «Документальное кино». Награду ей вручили от жюри на Международном кинофестивале в Сиэтле (SIFF 2021). Среди других наград картины – это уже 24-я.