Звезда «Мстителей» Сэмюэл Л Джексон получит почетный «Оскар» в 2022 году

Актеры Сэмюэл Л. Джексон и Дэнни Гловер получат «Оскар» за свой вклад в кинематограф. Эту новость объявила Академия кинематографических искусств и наук.

«Лауреаты оказали глубокое влияние как на кинематограф, так и на общество», — говорится в заявлении.

Сэмюэл Л. Джексон сыграл в более сотни кинокартин, но был номинирован на «Оскар» всего лишь однажды, после фильма «Криминальное чтиво».

Джексон может перевоплотиться в любого персонажа, начиная от сумасшедшего гения в фильме «Неуязвимый» и заканчивая злобным и алчным Майором Уорреном в «Омерзительной восьмерке».

Стоит отметить, что Квентин Тарантино любил работать с Джексоном. Актер снялся во многих картинах легендарного режиссера помимо «Криминального чтива». Например, он принял участие в таких фильмах, как «Джеки Браун», вторая часть «Убить Билла», «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка».

Также обладательницей премии станет сценарист Элейн Мэй, фильмы которой были номинированы на «Оскар» за лучший сценарий. Норвежская актриса Лив Ульман, которая была номинирована на лучшую женскую роль дважды. Четвертым лауреатом премии в 2022 году выступит актер Дэнни Гловер, передает портал Reuters.