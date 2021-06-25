Жителей Израиля снова обязали носить маски из-за вспышки COVID-19

«С 12:00 сегодняшнего дня вводится обязанность носить масок везде, за исключением открытых пространств», — говорится в сообщении минздрава.

Как передает радио Kan, это требование не касается только детей до семи лет.

С 1 июня в Израиле сняли почти все карантинные ограничения — в частности, вакцинированным разрешили свободно посещать общественные места. Однако на текущей неделе в стране ежедневно фиксировали более 100 случаев заражения COVID-19. Лечение проходят уже около 900 человек.

На данный момент в Израиле привито более 55% населения.