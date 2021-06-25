Зеленський готовий винести на референдум питання щодо розриву зв’язків із Донбасом

Президент України Володимир Зеленський готовий винести на референдум питання розриву зв’язків із Донбасом, якщо Києву не вдасться врегулювати конфлікт на сході України.
Так, в інтерв’ю одному з українських телеканалів Зеленський запевнив, що готовий до референдуму, як одного з варіантів розвитку подій.
Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей зі США, з Росією, окремо з Європою і паралельно у будь-якому випадку Нормандський формат, буде він працювати чи ні, — якщо все це не вдасться, про “Стіну” буде голосувати (на референдумі – ред.) народ України
Володимир ЗеленськийПрезидент України
“.
Проте глава держави наголосив, що розв’язання цього питання буде складним.
“Про Донбас, чи ту чи іншу “стіну” – це точно не популярно, не популістично. Це буде складне питання, якщо ми до цього дійдемо, я хочу, щоб люди зрозуміли, що це на багато років”, – підкреслив Зеленський.
Крім того, він підкреслив, що “стіна” стане повним розірвання відносин із регіоном у тому чи іншому вигляді.
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