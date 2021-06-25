Вышел красочный трейлер второго «Зверопоя»

Сиквел анимационного мюзикла «Зверопой», который снял режиссёр первой части Гарт Дженнингс, обзавелся полноценным трейлером. Мы снова услышим, как милейшие и талантливые звери поют голосами Мэтью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и других звезд.
Пользователи Сети встретили трейлер благосклонно, но отметили, что он является одним сплошным спойлером.
«Почти показали весь мультик! Но все равно буду ждать премьеры очень при очень! Ринатик 34 годика)», «Молодцы, проспойлерили весь фильм, но он мне уже нравится»
«Оригинал вышел почти 5 лет назад? Вот это я старый уже», «Конечно, ожидал больше интересных песен», «Затянутый трейлер слишком оказался», «Почему мне кажется, что эта часть будет лучше оригинала?» — пишут зрители на YouTube.
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