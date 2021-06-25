Вышел красочный трейлер второго «Зверопоя»

Сиквел анимационного мюзикла «Зверопой», который снял режиссёр первой части Гарт Дженнингс, обзавелся полноценным трейлером. Мы снова услышим, как милейшие и талантливые звери поют голосами Мэтью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и других звезд.

Пользователи Сети встретили трейлер благосклонно, но отметили, что он является одним сплошным спойлером.