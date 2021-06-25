Вышел красочный трейлер второго «Зверопоя» Хью Грант откровенно рассказал о старте своей карьеры » Великобритания оснастит танки Challenger 3 израильскими системами защиты «Ветровка» Newsru.co.il сообщает: Министерство обороны Великобритании выбрало израильскую систему активной противотанковой защиты «Меиль Руах» («Ветровка», Trophy) для установки на новых основных боевых танках Challenger 3. Таким образом, британская армия станет четвертой, чьи танки будут оснащены «Ветровками» производства государственного оборонного концерна «Рафаэль». На текущий момент «Ветровки» устанавливаются на израильских танках «Меркава 4», американских танках Abrams, а со следующего года будут устанавливаться на германских танках Leopard.