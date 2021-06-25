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В киновселенной Marvel появился первый ЛГБТ-персонаж – мы его знаем по фильмам о Торе

В киновселенной Marvel появился первый ЛГБТ-персонаж – мы его знаем по фильмам о Торе

Один из наших любимых персонажей Marvel сделал каминг-аут и стал первым ЛГБТ-супергероем мужского пола. Речь идет о брате Тора — Локи.

В начале первого сезона сериала «Локи» («Loki») в 3-м эпизоде главный герой, роль которого исполняет Том Хиддлстон, заявил, что ему одинаково нравятся принцессы и принцы.

Таким образом, Локи стал первым мужским персонажем, который относит себя к ЛГБТ-сообществу. Среди героев-женщин первой стала Валькирия.

С того момента, как я присоединилась к «Локи», для меня было очень важно, и моей целью было признать Локи бисексуалом. Это часть того, кто он есть, и кто я есть. Я знаю, что это небольшой шаг, но я счастлива, и сердце настолько полно, чтобы сказать, что сейчас это канон. – прокомментировала ситуацию режиссер сериала Кейт Херрон.

25 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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