В Израиле обнаружили ранее неизвестный промежуточный вид людей

Палеоантропологи исследовали недавно обнаруженные окаменелости со стоянки Нешер Рамла. Теменные кости и нижняя челюсть принадлежали человеку, жившему около 140–120 тысяч лет назад. Однако их морфология не позволяет отнести к определенному известному виду – человеку прямоходящему, неандертальцу, африканскому или европейскому человеку среднего плейстоцена. Ученые с осторожностью предполагают, что это ранее неизвестный промежуточный вид Homo Nesher Ramla, который мог заселять Юго-Западную Азию в промежутке между 420 и 120 тысячами лет назад. Статья опубликована в журнале Science.

Стоянка Нешер Рамла находится на склоне Иудейских гор неподалеку от Тель-Авива. Ее обнаружили в карьере по добыче известняка, после чего провели в 2010–2011 годах спасательные археологические раскопки. Результаты первых датировок отнесли стоянку к 178–72 тысячам лет назад. Археологи смогли обнаружить на Нешер Рамле около 80 тысяч каменных артефактов, изготовленных в основном из кремня. Они относятся к средней фазе левантийского мустье, но отличаются от схожих коллекций этого периода высоким уровнем стандартизации.

Исследователи обнаружили здесь большую коллекцию костей животных, следы от использования огня. Кроме того, некоторые находки оказались весьма необычными. Так, на одной из костей животных, относящихся к среднему палеолиту, была обнаружена символическая гравировка, которая, по мнению ученых, является древнейшей в своем роде.

Местоположение стоянки Нешер Рамла на карте и фотография с места раскопок Israel Hershkovitz et al. / Science, 2021

Исраэль Гершкович (Israel Hershkovich) из Тель-Авивского университета совместно с учеными из девяти стран провели исследование нескольких окаменелостей, обнаруженных на стоянке Нешер Рамла эпохи среднего плейстоцена. В распоряжении ученых оказались почти полная правая теменная кость и четыре фрагмента левой, а также почти целая нижняя челюсть. Их обнаружили в самом нижнем археологическом слое вместе с костями животных и кремневыми орудиями. Останки, скорее всего, принадлежали одному человеку, жившему около 140–120 тысяч лет назад.

Общая морфология теменных костей указывает на архаичный низкий свод черепа, который типичен для людей среднего плейстоцена и существенно отличается от ранних и современных Homo sapiens. Нижняя челюсть также демонстрирует архаичную морфологию в сочетании с некоторыми чертами от неандертальцев.

Филогенетическое дерево. Окаменелости со стоянки Нешер Рамла обозначены NR-1 Israel Hershkovitz et al. / Science, 2021

Совокупные данные, полученные учеными в ходе исследований окаменелостей, указывают на уникальное сочетание архаических и неандертальских черт, подтверждающих существование местной левантийской популяции людей в конце среднего плейстоцена. Ученые пришли к выводу, что находки из Нешер Рамлы не принадлежали ранним или поздним Homo sapiens, но с почти одинаковой вероятностью их можно отнести к человеку прямоходящему, африканскому или европейскому человеку среднего плейстоцена или неандертальцу.

Исследователи отметили, что первые неандертальцы появились в Леванте около 400 тысяч лет назад, а предки современных людей – около 180 тысяч лет назад. Находки «классических» неандертальцев относятся ко времени не ранее 70 тысяч лет назад. Окаменелости из Нешер Рамлы закрывают пробел в археологической летописи. Они могут относиться к сохранившейся до 140–120 тысяч лет назад популяции среднеплейстоценовых Homo Юго-Западной Азии, появившейся в регионе около 420 тысяч лет назад и внесшей генетический вклад в другие виды. Палеоантропологи с осторожностью предложили обозначить эту находку как Homo Nesher Ramla.