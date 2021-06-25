 

 
«  
  »

В Арктике нашли огромные кладбища динозавров

В Арктике обнаружили останки динозавров, которые жили в регионе круглый год. Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology. По словам ученых, здесь существуют «целые кладбища» доисторических животных.

Ученые рассказали, что нашли крошечные окаменелости, в которых вылуплялись птицы. Там же взрослые особи их выращивали. Эти находки показывают, что большинство динозавров обитали в северных районах круглый год.

«Впервые кто-то продемонстрировал, что динозавры могли воспроизводиться на таких высоких широтах», — сказано в статье.

По словам профессора Грегори Эриксона, находка исследователей — редкость. Останки юных динозавров сейчас обнаруживают очень редко, потому что они хрупкие и мелкие.

После проведенного исследования ученым предстоит выяснить, как динозавры выживали в холодной Арктике. Предполагается, что мелкие особи зимовали в норах, а крупные травоядные динозавры могли питаться корой, папоротником и мхом или голодать.

25 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  