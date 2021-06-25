В Арктике нашли огромные кладбища динозавров

В Арктике обнаружили останки динозавров, которые жили в регионе круглый год. Об этом сообщается в научной статье, опубликованной в журнале Current Biology. По словам ученых, здесь существуют «целые кладбища» доисторических животных.

Ученые рассказали, что нашли крошечные окаменелости, в которых вылуплялись птицы. Там же взрослые особи их выращивали. Эти находки показывают, что большинство динозавров обитали в северных районах круглый год.

«Впервые кто-то продемонстрировал, что динозавры могли воспроизводиться на таких высоких широтах», — сказано в статье.

По словам профессора Грегори Эриксона, находка исследователей — редкость. Останки юных динозавров сейчас обнаруживают очень редко, потому что они хрупкие и мелкие.

После проведенного исследования ученым предстоит выяснить, как динозавры выживали в холодной Арктике. Предполагается, что мелкие особи зимовали в норах, а крупные травоядные динозавры могли питаться корой, папоротником и мхом или голодать.